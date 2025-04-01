A essi si abbandona chi non vuole far nulla

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'A essi si abbandona chi non vuole far nulla' è 'Ozi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OZI

Come completare la definizione Definizione: A essi si abbandona chi non vuole far nulla

A essi si abbandona chi non vuole far nulla Risposta: OZI

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: O__

O__ Inizia con: O

O Finisce con: I

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La risposta alla definizione 'A essi si abbandona chi non vuole far nulla'

La definizione "A essi si abbandona chi non vuole far nulla" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ozi'.

Schemi utili per Ozi

Schema parole: 3

La soluzione inizia con O

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: O__

Schema finale: OZI

Le 3 lettere della soluzione Ozi

O Otranto Z Zara I Imola

La soluzione 'Ozi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A essi si abbandona chi non vuole far nulla". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.