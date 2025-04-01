A essi si abbandona chi non vuole far nulla
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'A essi si abbandona chi non vuole far nulla' è 'Ozi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OZI
Come completare la definizione
- Definizione: A essi si abbandona chi non vuole far nulla
- Risposta: OZI
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: O__
- Inizia con: O
- Finisce con: I
La risposta alla definizione 'A essi si abbandona chi non vuole far nulla'
La definizione "A essi si abbandona chi non vuole far nulla" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ozi'.
Schemi utili per Ozi
- Schema parole: 3
- La soluzione inizia con O
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: O__
- Schema finale: OZI
Le 3 lettere della soluzione Ozi
La soluzione 'Ozi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A essi si abbandona chi non vuole far nulla". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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