La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Esperto intenditore' è 'Conoscitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONOSCITORE

Perché la soluzione è Conoscitore? Un conoscitore è una persona che possiede una profonda comprensione di un ambito specifico, dimostrando competenza e sensibilità nell'apprezzare dettagli e sfumature. La sua esperienza gli permette di distinguere la qualità e l'autenticità, offrendo giudizi ponderati e affidabili. Questo ruolo richiede dedizione e passione, rendendo il conoscitore una figura di riferimento nel suo campo. La sua capacità di valutare con precisione lo rende indispensabile per apprezzare e valorizzare ciò che conosce.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esperto intenditore" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esperto intenditore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per risolvere la definizione "Esperto intenditore", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esperto intenditore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Conoscitore:

C Como O Otranto N Napoli O Otranto S Savona C Como I Imola T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esperto intenditore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

