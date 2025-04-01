Celebre poeta francese surrealista: Guillaume

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Celebre poeta francese surrealista: Guillaume' è 'Apollinaire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APOLLINAIRE

Perchè la soluzione è Apollinaire? Guillaume Apollinaire è stato un poeta francese noto per il suo stile innovativo e la capacità di mescolare realtà e fantasia. La sua poesia spesso sfida le convenzioni, portando il lettore in mondi sorprendenti e pieni di immagini suggestive. La sua influenza si sente ancora oggi nella letteratura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Celebre poeta francese surrealista: Guillaume nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Apollinaire

La definizione "Celebre poeta francese surrealista: Guillaume" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Apollinaire'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Celebre poeta francese surrealista: Guillaume

Celebre poeta francese surrealista: Guillaume Risposta: APOLLINAIRE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: A__________

A__________ Inizia con: A

A Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona P Padova O Otranto L Livorno L Livorno I Imola N Napoli A Ancona I Imola R Roma E Empoli

La soluzione 'Apollinaire' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Celebre poeta francese surrealista: Guillaume". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.