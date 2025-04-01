Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici' è 'Sincronia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SINCRONIA
Perchè la soluzione è Sincronia? Le evoluzioni di alcune nuotatrici si distinguono per la perfetta coordinazione dei movimenti. La loro capacità di mantenere un ritmo uniforme durante le performance mostra quanto la sincronia sia fondamentale per ottenere risultati eccellenti in acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici
- Risposta: SINCRONIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sincronia
Quando la definizione "Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sincronia'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Sincronia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con caratterizza: Caratterizza Cirano
Con evoluzioni: Le Frecce delle evoluzioni acrobatiche
Con certe: Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville