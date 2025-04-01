Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici' è 'Sincronia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINCRONIA

Perchè la soluzione è Sincronia? Le evoluzioni di alcune nuotatrici si distinguono per la perfetta coordinazione dei movimenti. La loro capacità di mantenere un ritmo uniforme durante le performance mostra quanto la sincronia sia fondamentale per ottenere risultati eccellenti in acqua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici

Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici Risposta: SINCRONIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: A

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Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sincronia

Quando la definizione "Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sincronia'.

Le 9 lettere della soluzione

S Savona I Imola N Napoli C Como R Roma O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Sincronia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Caratterizza le evoluzioni di certe nuotatrici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.