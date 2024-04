La Soluzione ♚ Tirare un po il fiato La definizione e la soluzione di 8 lettere: Tirare un po il fiato. RIPOSARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tirare un po il fiato: Riposare è bello (Cat Napping) è un film del 1951 diretto da William Hanna e Joseph Barbera. È il sessantaduesimo cortometraggio della serie Tom & Jerry distribuito l'8 dicembre 1951. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Riposare è bello (Cat Napping) è un film del 1951 diretto da William Hanna e Joseph Barbera. È il sessantaduesimo cortometraggio della serie Tom & Jerry distribuito l'8 dicembre 1951. riposare (vai alla coniugazione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione ri | po | sà | re Etimologia / Derivazione formato da ri- e da posare; nel significato di rilassarsi deriva dal latino tardo repausare

Sinonimi cessare, distendersi, fermarsi, rilassarsi, rinfrescarsi, ristorarsi, sostare

( per estensione ) dormire, oziare, poltrire

dormire, oziare, poltrire tornare a posare

ristorarsi

( per estensione ) dormire, sonnecchiare

dormire, sonnecchiare (eufemismo) (di defunti) giacere, essere sepolto

(di defunti) giacere, essere sepolto (di vento, dolore) calmarsi, placarsi

(di liquido) quietarsi, sedimentare

quietarsi, sedimentare (una parte del corpo) far riposare, ritemprare Contrari stressare

(di vento, dolore) aumentare

(di vento, dolore) aumentare

(una parte del corpo) stancare Parole derivate riposante, riposarsi, riposata, riposato, riposo

RIPOSARE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Tirare un po il fiato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.