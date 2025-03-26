È la terza più antica università degli USA

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È la terza più antica università degli USA' è 'Yale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: YALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È la terza più antica università degli USA" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È la terza più antica università degli USA". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Yale? Yale rappresenta una delle istituzioni accademiche più prestigiose e antiche degli Stati Uniti, con una storia che risale al XVII secolo. Fondata nel 1701, questa università ha contribuito significativamente allo sviluppo dell'istruzione superiore nel paese e ha formato numerosi leader nel mondo, dalla politica alla cultura. La sua reputazione si basa sulla qualità dell'insegnamento, sulla ricerca innovativa e su una lunga tradizione di eccellenza accademica. La sua presenza è un simbolo di prestigio e tradizione nel panorama universitario.

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È la terza più antica università degli USA nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Yale

La definizione "È la terza più antica università degli USA" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È la terza più antica università degli USA" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Yale:

Y Yacht A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È la terza più antica università degli USA" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nota università del ConnecticutUniversità del ConnecticutUniversità del Connecticut che ci ricorda una serraturaTerza città USA più popolosa dopo New York e L ALa più antica università statunitenseVi ha sede la più antica università olandeseQuella di Bologna è ritenuta la più anticaCon la lode è il voto più alto all università