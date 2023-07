Università del Connecticut che ci ricorda una serratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Università del Connecticut che ci ricorda una serratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : YALE

L'Università del Connecticut, spesso abbreviata come UConn, è un'istituzione di istruzione superiore situata negli Stati Uniti. La menzione della serratura e di Yale in relazione all'Università del Connecticut potrebbe fare riferimento alla Yale Lock Manufacturing Company, un'azienda fondata nel Connecticut che ha sviluppato serrature di alta qualità. L'azienda Yale è diventata famosa per le sue serrature innovative e sicure, diventando un nome di riferimento nel settore. Essendo basata nel Connecticut, potrebbe esserci un'associazione tra l'Università del Connecticut e la Yale Lock Manufacturing Company, poiché entrambe hanno una connessione con lo stesso stato. Tuttavia, va notato che l'Università del Connecticut e Yale University sono due istituzioni distinte.

Altre risposte alla domanda : Università del Connecticut che ci ricorda una serratura : università; connecticut; ricorda; serratura; Si seguono all università ; Ha finito di scrivere la tesi universitaria; Precede l università ; Al suo nome è dedicata l università di Mosca; Un area universitaria alla periferia di Milano; Confini di connecticut ; Il portico che ricorda Zenone; ricorda una sconfitta italiana del 1917; Ci ricorda una biblica torre; Il dittatore ricorda to con Mario; I suoi Castelli ci ricorda no il vino Verdicchio; La esegue il ladro sulla serratura ; Un tipo di serratura portatile; Guardare dal buco della serratura ; L effrazione effettuata dal ladro che forza la serratura ; serratura per la bici che scoraggia i furti;

