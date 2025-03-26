Priva di forze

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Priva di forze' è 'Astenica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTENICA

Perché la soluzione è Astenica? L'aggettivo asthenica descrive una condizione di debolezza fisica o mentale, caratterizzata dalla mancanza di energie e di vitalità. Questa parola si collega strettamente a una condizione di privazione di forze, in cui l'individuo si sente svuotato e incapace di affrontare le normali attività quotidiane. L'astenia può essere temporanea o cronica, influenzando significativamente la qualità della vita di chi ne soffre. La presenza di questa condizione richiede attenzione e spesso interventi specifici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Priva di forze". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Priva di forze nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Astenica

La definizione "Priva di forze" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Priva di forze" conferma che la soluzione 'Astenica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Astenica

A Ancona S Savona T Torino E Empoli N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Priva di forze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Astenica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Priva di forze stremataBilanciamenti di forzePriva di accentoRipiegamento davanti a forze preponderantiPriva di un occhio