Trattenimenti fra amici nei cruciverba: la soluzione è Cene

Home / Soluzioni Cruciverba / Trattenimenti fra amici

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Trattenimenti fra amici' è 'Cene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENE

Curiosità e Significato di Cene

Hai risolto il cruciverba con Cene? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cene.

Perché la soluzione è Cene? CENE indica incontri conviviali tra amici, spesso caratterizzati da pasti condivisi e chiacchierate piacevoli. È un modo per rafforzare legami e godersi momenti di relax insieme, magari in un ristorante o a casa. Questi momenti di aggregazione sono un vero e proprio piacere sociale, dove il cibo diventa il pretesto perfetto per stare insieme e divertirsi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Elena per gli amiciGi amici di BiancaneveAmici che scodinzolanoIl Del Prete di Amici mieiSaluto tra amici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cene

Non riesci a risolvere la definizione "Trattenimenti fra amici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E P O A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROPEA" TROPEA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.