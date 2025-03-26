Dottore in diritto abbrev.

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Dottore in diritto abbrev.' è 'Avv'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVV

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Dottore in diritto abbrev. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Avv

La soluzione associata alla definizione "Dottore in diritto abbrev." è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avv'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dottore in diritto abbrev.

Dottore in diritto abbrev. Risposta: AVV

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: A__

A__ Inizia con: A

A Finisce con: V

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona V Venezia V Venezia

La soluzione 'Avv' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dottore in diritto abbrev.". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.