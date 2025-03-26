Dottore in diritto abbrev.
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SOLUZIONE: AVV
Dottore in diritto abbrev. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Avv
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dottore in diritto abbrev.
- Risposta: AVV
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: A__
- Inizia con: A
- Finisce con: V
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Avv' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dottore in diritto abbrev.". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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