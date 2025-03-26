Dottore in diritto abbrev.

Angelo Caputo | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Dottore in diritto abbrev.' è 'Avv'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVV

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Dottore in diritto abbrev. nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Avv

La soluzione associata alla definizione "Dottore in diritto abbrev." è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avv'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Dottore in diritto abbrev.
  • Risposta: AVV
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: A__
  • Inizia con: A
  • Finisce con: V

Le 3 lettere della soluzione

A Ancona
V Venezia
V Venezia

La soluzione 'Avv' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dottore in diritto abbrev.". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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