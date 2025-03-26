È affine al camembert

SOLUZIONE: BRIE

Perché la soluzione è Brie? Il brie è un formaggio morbido e cremoso, molto simile al camembert per consistenza e sapore delicato, originario della Francia. La sua pasta è liscia e di colore bianco, spesso avvolta in una crosta sottile e commestibile. Questo formaggio si accompagna bene a vini leggeri e si presta a numerose preparazioni gastronomiche, rivelandosi una scelta raffinata per antipasti e spuntini eleganti.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È affine al camembert" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È affine al camembert". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Le 4 lettere della soluzione Brie:

B Bologna R Roma I Imola E Empoli

