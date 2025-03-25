Lo fu il referendum del 1946

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Lo fu il referendum del 1946' è 'Istituzionale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISTITUZIONALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo fu il referendum del 1946" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo fu il referendum del 1946". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Istituzionale? Il referendum del 1946 rappresentò un momento cruciale nella storia politica italiana, segnando la fine della monarchia e l'inizio della repubblica. La consultazione popolare permise ai cittadini di esprimersi direttamente sulla forma di governo, consolidando la sovranità popolare e rafforzando il ruolo delle istituzioni democratiche. Questo evento contribuì a definire le basi della nuova organizzazione statale, promuovendo un sistema che avrebbe garantito diritti e libertà fondamentali. La sua importanza si riflette nel rafforzamento della democrazia nel paese.

Quando la definizione "Lo fu il referendum del 1946" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo fu il referendum del 1946" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Istituzionale:

I Imola S Savona T Torino I Imola T Torino U Udine Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo fu il referendum del 1946" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

