Una raccolta di carte geografiche
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una raccolta di carte geografiche' è 'Atlante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ATLANTE
Come completare la definizione
- Definizione: Una raccolta di carte geografiche
- Risposta: ATLANTE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Atlante? Un atlante è un insieme di carte geografiche organizzate in un volume che permette di esplorare e conoscere le diverse parti del mondo. Attraverso le sue mappe, si possono individuare continenti, nazioni, città e caratteristiche naturali come montagne, fiumi e oceani. Questo strumento serve a studenti, viaggiatori e professionisti per orientarsi e pianificare percorsi, offrendo una rappresentazione dettagliata del pianeta. La sua utilità si manifesta in molteplici ambiti di studio e di vita quotidiana.
Soluzione per 'Una raccolta di carte geografiche' (7 lettere)
Quando la definizione "Una raccolta di carte geografiche" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Atlante'.
Schemi utili per Atlante
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: A______
- Schema finale: ___ANTE
Le 7 lettere della soluzione Atlante
La soluzione 'Atlante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una raccolta di carte geografiche". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola raccolta: Raccolta di notizie a scopo di ricatto o di ritorsione Raccolta antologica di testi Titolo d una raccolta di racconti di J. Cohen
Definizioni con la parola carte: Apparecchiatura che permette di pagare con le carte di credito Distribuzione del mazzo di carte da gioco Gioco di carte per singolo giocatore
Definizioni con la parola geografiche: È con long. nelle coordinate geografiche Quelle geografiche sono latitudine e longitudine Zone geografiche
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanitoUn mitico personaggio grecoLa prima vertebraLa destra nelle carte geograficheÈ posto in basso nelle carte geograficheUn lato delle carte geograficheIl basso delle carte geograficheStretto nelle carte geografiche
I H C A C O G