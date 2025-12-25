La prima vertebra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La prima vertebra' è 'Atlante'.

SOLUZIONE: ATLANTE

Perché la soluzione è Atlante? L'atlante è la vertebra che sostiene il cranio e permette i movimenti della testa. Si trova nella parte superiore della colonna vertebrale, collegando il cranio al resto della colonna. La sua conformazione consente di inclinare e ruotare il capo, facilitando la comunicazione tra cervello e corpo. È fondamentale per la mobilità del collo e la postura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La prima vertebra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La prima vertebra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La prima vertebra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Atlante

In presenza della definizione "La prima vertebra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La prima vertebra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Atlante:

A Ancona T Torino L Livorno A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La prima vertebra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

