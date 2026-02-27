Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanito

SOLUZIONE: ATLANTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanito" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Atlante? Un atlante è un volume che raccoglie mappe e rappresentazioni geografiche di diverse aree del mondo. Spesso viene consultato per conoscere i dettagli di vaste regioni senza la necessità di essere un esperto di geografia. È uno strumento utile per studenti, viaggiatori o semplici curiosi che vogliono approfondire le caratteristiche di terre lontane o vicine. Mantenendo un ruolo di riferimento, si presenta come un alleato discreto ma affidabile nelle ricerche di informazioni spaziali.

Se la definizione "Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanito" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Atlante:

A Ancona T Torino L Livorno A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tiene le carte in tavola ma non è un giocatore accanito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

