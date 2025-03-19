Il suo consumo incide su certe bollette
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SOLUZIONE: GAS
Il suo consumo incide su certe bollette nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Gas
La soluzione associata alla definizione "Il suo consumo incide su certe bollette" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gas'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il suo consumo incide su certe bollette
- Risposta: GAS
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: G__
- Inizia con: G
- Finisce con: S
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Gas' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il suo consumo incide su certe bollette". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con consumo: Viene spesso nominato insieme al consumo
Con incide: Incide sul bilancio
Con certe: Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville