Il pacemaker effettua quelle del cuore nei cruciverba: la soluzione è Stimolazioni

Luca Bianchi | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il pacemaker effettua quelle del cuore' è 'Stimolazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIMOLAZIONI

Curiosità e Significato di Stimolazioni

Approfondisci la parola di 12 lettere Stimolazioni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L aereo effettua quello tecnicoMovimento di dilatazione del cuoreRacchiude il cuore e i polmoniEva senza cuoreLa adottano le aziende che hanno a cuore l ambiente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Il pacemaker effettua quelle del cuore - Stimolazioni

Come si scrive la soluzione Stimolazioni

La definizione "Il pacemaker effettua quelle del cuore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 12 lettere della soluzione Stimolazioni:
S Savona
T Torino
I Imola
M Milano
O Otranto
L Livorno
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M L A N U L

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.