Il pacemaker effettua quelle del cuore nei cruciverba: la soluzione è Stimolazioni
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Il pacemaker effettua quelle del cuore' è 'Stimolazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
STIMOLAZIONI
Curiosità e Significato di Stimolazioni
Approfondisci la parola di 12 lettere Stimolazioni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Stimolazioni
La definizione "Il pacemaker effettua quelle del cuore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 12 lettere della soluzione Stimolazioni:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N M L A N U L
