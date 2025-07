Quel che non capisce chi è ottuso nei cruciverba: la soluzione è Niente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quel che non capisce chi è ottuso' è 'Niente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIENTE

Curiosità e Significato di Niente

Perché la soluzione è Niente? Niente significa assenza di cosa o valore, qualcosa che non esiste o non ha importanza. È spesso usato per indicare l'assenza di qualcosa di concreto o di significato. In questo contesto, si sottolinea come chi è ottuso possa non capire nulla, perché “niente” può rappresentare ciò che manca di comprensione o di senso. Insomma, senza sapere, ci si ferma a niente.

Come si scrive la soluzione Niente

Stai cercando la risposta alla definizione "Quel che non capisce chi è ottuso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

