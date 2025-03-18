Si possono cambiare con una completa plastica facciale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si possono cambiare con una completa plastica facciale' è 'Connotati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONNOTATI
Perché la soluzione è Connotati? I connotati sono le caratteristiche del volto che identificano una persona. Attraverso i tratti del viso, come occhi, naso e bocca, si può riconoscere qualcuno o percepirne le emozioni. Quando si parla di possibilità di modificarli, si fa riferimento a interventi di chirurgia plastica facciale, che permettono di alterare le caratteristiche originarie. Questa capacità di cambiare i connotati ha rivoluzionato il modo di affrontare problemi estetici e di identità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si possono cambiare con una completa plastica facciale". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Si possono cambiare con una completa plastica facciale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Connotati
La definizione "Si possono cambiare con una completa plastica facciale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si possono cambiare con una completa plastica facciale" conferma che la soluzione 'Connotati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Connotati
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si possono cambiare con una completa plastica facciale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Connotati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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