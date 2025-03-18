Più distesa che larga

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Più distesa che larga' è 'Bislunga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BISLUNGA

Perchè la soluzione è Bislunga? Una bislunga è una forma di linguaggio più distesa che larga, spesso usata per descrivere espressioni più morbide e rilassate. Si tratta di un modo di parlare che trasmette calma e naturalezza, senza essere troppo incisivo o formale, creando un'atmosfera più amichevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Più distesa che larga nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bislunga

In presenza della definizione "Più distesa che larga", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bislunga'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Più distesa che larga

Più distesa che larga Risposta: BISLUNGA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna I Imola S Savona L Livorno U Udine N Napoli G Genova A Ancona

La soluzione 'Bislunga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Più distesa che larga". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.