Più distesa che larga
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Più distesa che larga' è 'Bislunga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BISLUNGA
Perchè la soluzione è Bislunga? Una bislunga è una forma di linguaggio più distesa che larga, spesso usata per descrivere espressioni più morbide e rilassate. Si tratta di un modo di parlare che trasmette calma e naturalezza, senza essere troppo incisivo o formale, creando un'atmosfera più amichevole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Più distesa che larga nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bislunga
In presenza della definizione "Più distesa che larga", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bislunga'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Più distesa che larga
- Risposta: BISLUNGA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Bislunga' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Più distesa che larga". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Relativo alla più vasta distesa d acqua Distesa non più nervosa È più larga del tagliolino Donna più importante in una larga famiglia È più che vincere
Altre definizioni collegate
Con distesa: Distesa con il ferro caldo
Con larga: Lunga e larga strada alberata