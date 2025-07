Distesa non più nervosa nei cruciverba: la soluzione è Rilassata

Home / Soluzioni Cruciverba / Distesa non più nervosa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Distesa non più nervosa' è 'Rilassata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RILASSATA

Curiosità e Significato di Rilassata

Approfondisci la parola di 9 lettere Rilassata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rilassata? Rilassata indica una persona o una cosa che è tornata a uno stato di calma e tranquillità, senza tensioni o nervosismo. È il contrario di agitata o tesa, e trasmette una sensazione di benessere e leggerezza. Quando si dice che qualcosa è rilassata, si sottolinea il suo atteggiamento sereno e disteso, perfetto per affrontare con tranquillità qualsiasi situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativo alla più vasta distesa d acquaPiù distesa che largaLe vacanze più lungheNon fa star più nella pelleUn quartiere costituito da più isolati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rilassata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Distesa non più nervosa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

L Livorno

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C I A C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRICCA" CRICCA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.