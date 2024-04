La Soluzione ♚ Chiuso con una palizzata La definizione e la soluzione di 9 lettere: Chiuso con una palizzata. RECINTATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Chiuso con una palizzata: Giardino chiuso da una palizzata (allusione all'hortus conclusus che simboleggia la verginità di maria) oltre il quale si vede un boschetto con cipressi... I campi recintati, in contrapposizione a campi aperti sono un modo di organizzare il suolo agricolo, con recinzioni di siepi o muretti, per lo più coincidenti con i confini delle diverse proprietà. Altre Definizioni con recintato; chiuso; palizzata; Circuito elettrico chiuso; Un gruppo chiuso di amici; di corrente = circuito chiuso;

La risposta a Chiuso con una palizzata

RECINTATO

