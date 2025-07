Il chirurgo la fa unendo i margini di una ferita nei cruciverba: la soluzione è Sutura

Home / Soluzioni Cruciverba / Il chirurgo la fa unendo i margini di una ferita

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il chirurgo la fa unendo i margini di una ferita' è 'Sutura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUTURA

Curiosità e Significato di Sutura

Hai risolto il cruciverba con Sutura? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sutura.

Perché la soluzione è Sutura? La sutura è l’atto di unire i margini di una ferita usando fili speciali, per favorire la guarigione e ridurre le cicatrici. È una procedura fondamentale in chirurgia, eseguita dal medico per assicurare che i tessuti si risposino correttamente. Con una sutura ben fatta, la ferita si chiude in modo stabile e sicuro, facilitando il processo di recupero.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il chirurgo la fa unendo i margini della feritaChe fa male come una feritaNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sutura

Se "Il chirurgo la fa unendo i margini di una ferita" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T U L O Y A B S S T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STATUS SYMBOL" STATUS SYMBOL

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.