SUTURA

Curiosità e Significato di Sutura

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Sutura, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sutura? La sutura è l'atto di unire i margini di una ferita usando fili speciali, per favorire una corretta guarigione e ridurre il rischio di infezioni. È una procedura comune in campo medico, eseguita da professionisti per assicurare che la pelle si richiuda bene e cicatrizzi nel modo più efficace possibile. La sutura rappresenta quindi un intervento fondamentale per il benessere e la ripresa del paziente.

Come si scrive la soluzione Sutura

La definizione "Si fa unendo i margini della ferita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

