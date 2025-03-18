I cantieri marittimi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cantieri marittimi' è 'Navali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAVALI

Perché la soluzione è Navali? I cantieri marittimi sono strutture specializzate nella costruzione e nella riparazione di navi e imbarcazioni di varia grandezza. Le imbarcazioni lavorano in questi ambienti per essere assemblate, verniciate e manutenute, garantendo che siano in perfette condizioni per il mare. Le strutture sono attrezzate con gru, bacini di carenaggio e impianti tecnologici avanzati per facilitare le operazioni. Le attività svolte contribuiscono alla sicurezza e all’efficienza delle navi NAVALI che solcano gli oceani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cantieri marittimi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I cantieri marittimi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Navali

Se la definizione "I cantieri marittimi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cantieri marittimi" conferma che la soluzione 'Navali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Navali

N Napoli A Ancona V Venezia A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cantieri marittimi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Navali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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