La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Balaustrata divisoria' è 'Transenna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSENNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Balaustrata divisoria" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Balaustrata divisoria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Transenna? Una balaustrata divisoria, chiamata anche transenna, è un elemento architettonico utilizzato per delimitare spazi o scale, garantendo sicurezza e stile. Si compone di una serie di elementi verticali collegati da una parte superiore, creando una barriera che separa ambienti. Questo elemento decorativo e funzionale può essere realizzato con diversi materiali, adattandosi a vari stili architettonici. La transenna contribuisce a definire ambienti senza compromettere l'estetica complessiva dello spazio.

La soluzione associata alla definizione "Balaustrata divisoria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Balaustrata divisoria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Transenna:

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Balaustrata divisoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

