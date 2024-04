La Soluzione ♚ Sbarramento per gli spettatori La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sbarramento per gli spettatori. TRANSENNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sbarramento per gli spettatori: In architettura, la transenna è una lastra di pietra o di bronzo, traforata con disegni ornamentali, utilizzata per isolare spazi riservati all'interno o all'esterno degli edifici. Può essere usata anche come chiusura di finestre. Sostantivo Significato e Curiosità su: In architettura, la transenna è una lastra di pietra o di bronzo, traforata con disegni ornamentali, utilizzata per isolare spazi riservati all'interno o all'esterno degli edifici. Può essere usata anche come chiusura di finestre. transenna ( approfondimento) f sing (pl.: transenne) (architettura) nelle chiese paleocristiane parapetto marmoreo che separa il presbiterio dalla navata manufatto di metallo rimovibile utilizzato per vietare l'accesso a pedoni o mezzi di locomozione Voce verbale transenna terza persona singolare dell'indicativo presente di transennare seconda persona singolare dell'imperativo presente di transennare Sillabazione tran | sèn | na Pronuncia IPA: /tran'snna/ Etimologia / Derivazione dal latino transenna, o trasenna cioè "grata, inferriata" ( fonte Treccani); dal latino transenna ossia "rete di uccelli" (Devoto/Oli) Parole derivate transennato Altre Definizioni con transenna; sbarramento; spettatori; Uno sbarramento stradale; Lo sbarramento di Kariba; Costituiscono uno sbarramento al supermercato; Gli spettatori più graditi; Gli spettatori delle corse li puntano sui cavalli; Cerca altre soluzioni cruciverba

TRANSENNA

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Sbarramento per gli spettatori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate;