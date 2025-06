Una sottile parete divisoria nei cruciverba: la soluzione è Tramezzo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una sottile parete divisoria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una sottile parete divisoria' è 'Tramezzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAMEZZO

Curiosità e Significato di "Tramezzo"

Hai risolto il cruciverba con Tramezzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tramezzo.

Perché la soluzione è Tramezzo? Tramezzo indica una sottile parete divisoria, spesso usata per separare ambienti senza ingombrare troppo spazio. È un elemento molto comune negli interni moderni, ideale per creare zone distinte in modo elegante e funzionale. Si tratta di una soluzione versatile e leggera, che permette di dividere ambienti senza compromettere luminosità e apertura. Quindi, il tramezzo rappresenta un modo pratico e raffinato di definire gli spazi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Muro divisorio non portanteUna parete da ufficiSottile nel fisicoSottile in Tv

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tramezzo

La definizione "Una sottile parete divisoria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

Z Zara

Z Zara

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R E S I I C A R V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIVIERASCO" RIVIERASCO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.