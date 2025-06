Alterano i suoni riprodotti nei cruciverba: la soluzione è Distorsioni

DISTORSIONI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 11 lettere Distorsioni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Distorsioni? Le distorsioni sono effetti audio che alterano i suoni originali, creando un suono più grezzo, rumoroso o sovrannaturale. Spesso usate in musica e produzione per aggiungere carattere o intensità, modificano le onde sonore, dando un tono più aggressivo o creativo. Questi effetti sono fondamentali per sperimentare e personalizzare il proprio sound, rendendo ogni traccia unica e coinvolgente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Trasmissione di suoniConcordanza di suoniEmette suoni soaviLa alterano i complessiLo alterano le malattie

Hai trovato la definizione "Alterano i suoni riprodotti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

