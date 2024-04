La Soluzione ♚ Lo alterano le malattie La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo alterano le malattie. ORGANISMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo alterano le malattie: Un organismo vivente è un'entità, unicellulare o pluricellulare, soggetta alle leggi del mondo fisico e al controllo da parte dei sistemi che esprimono l'informazione in esso contenuta. Tale informazione è codificata primariamente nel genoma e nel materiale genetico altrimenti veicolato, ad esempio negli organuli cellulari, ed è sottoposta a tutti i meccanismi tipici dell'espressione, compresi quelli evidenziati nell'epigenetica. Tale informazione, come descritto dalla genetica, viene ereditata verticalmente dagli organismi discendenti, o trasferita orizzontalmente. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Un organismo vivente è un'entità, unicellulare o pluricellulare, soggetta alle leggi del mondo fisico e al controllo da parte dei sistemi che esprimono l'informazione in esso contenuta. Tale informazione è codificata primariamente nel genoma e nel materiale genetico altrimenti veicolato, ad esempio negli organuli cellulari, ed è sottoposta a tutti i meccanismi tipici dell'espressione, compresi quelli evidenziati nell'epigenetica. Tale informazione, come descritto dalla genetica, viene ereditata verticalmente dagli organismi discendenti, o trasferita orizzontalmente. organismo ( approfondimento) m sing (pl.: organismi) (biologia) complesso di organi vitali (organelli per la cellula) che costituiscono un essere vivente i test sierologici svelano se nel sangue sono presenti anticorpi prodotti dal nostro organismo contro il virus (per estensione) insieme complesso di parti articolate organismo di una macchina (politica) (diritto) (economia) ente che opera in un determinato settore Organizzazione Mondiale delle Sanità; organizzazioni politiche, sindacali Sillabazione or | ga | nì | smo Pronuncia IPA: /orga'nizmo/ Etimologia / Derivazione composto da organo col suffisso -ismo per rappresentare un sistema, ricalcando il francese organisme Sinonimi essere vivente, animale, vegetale, corpo umano

(senso figurato) complesso, organizzazione, istituzione, sistema, ente, struttura, Parole derivate microrganismo, microorganismo Altre Definizioni con organismo; alterano; malattie; Nell OGM è geneticamente modificato; La alterano i complessi; Cura le malattie nervose; Malattie delle ghiandole salivari; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo alterano le malattie

ORGANISMO

O

R

G

A

N

I

S

M

O

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Lo alterano le malattie' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.