La alterano i complessi La definizione e la soluzione di 6 lettere: La alterano i complessi. PSICHE Amore e Psiche sono i due protagonisti di una nota storia narrata da Apuleio all'interno della sua opera Le Metamorfosi, anche se è considerata risalire ad una tradizione orale antecedente all'autore. Nella vicenda narrata da Apuleio, Psiche, mortale dalla bellezza eguale a Venere, diventa sposa di Amore-Cupido, senza, tuttavia, sapere chi sia il marito, che le si presenta solo nell'oscurità della notte. Scoperta su istigazione delle invidiose sorelle la sua identità, è costretta, prima di poter ricongiungersi al suo divino consorte, a effettuare una serie di prove, al termine delle quali otterrà l'immortalità. psiche ( approfondimento) f inv (filosofia) insieme delle funzioni cerebrali, emotive, affettive e relazionali con cui l'individuo ha esperienza del mondo esterno e coscienza di sé grande specchio usato nell'ottocento, fissato lateralmente a due sostegni che consentono di modificarne l'inclinazione (zoologia) , (entomologia) piccola farfalla della famiglia dei lepidotteri che vive su pruni, fragole, leguminose, con colorazione modesta e priva di ali Sillabazione psì | che Pronuncia IPA: /'psike/ Etimologia / Derivazione dal greco ossia "fiato, alito, respiro" e anche "vita" e quindi anche "spirito, anima") Sinonimi ( psicologia ) ( medicina ) ( psichiatria ) ( psicanalisi ) spirito, personalità, mente, carattere, attività mentale, intelletto

spirito, personalità, mente, carattere, attività mentale, intelletto (antico) anima Contrari corpo, materia, parte fisica Parole derivate psichedelico, psichiatra, psichiatrico, psichiatizzare, psichiatrizzazione, psichico, psicoanalitico Altre Definizioni con psiche; alterano; complessi; Legata ad Amore nella storia di Apuleio; Freud ne studiò i misteri; Lo alterano le malattie; Strumenti da complessi rock; Complessi di soldati; Cerca altre soluzioni cruciverba

PSICHE

