La definizione e la soluzione di 5 lettere: Spessa fitta. FOLTA

Aggettivo, forma flessa

folta f sing

femminile di folto

Sillabazione

fól | ta

Pronuncia

IPA: /'folta/

Etimologia / Derivazione

vedi folto

Sinonimi

accalcata, compatta, densa, fitta, impenetrabile, piena, ravvicinata, serrata, spessa, stipata

fonda

grande, numerosa

abbondante, fitta, densa

(di gente) gremita, stipata; zeppa

Contrari