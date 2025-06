Pubbliche sfilate di protesta nei cruciverba: la soluzione è Cortei

CORTEI

Curiosità e Significato di Cortei

Approfondisci la parola di 6 lettere Cortei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cortei? Corèi sono manifestazioni pubbliche in cui gruppi di persone sfilano per esprimere dissenso o rivendicazioni. Sono spesso caratterizzati da striscioni, slogan e musica, e rappresentano un modo pacifico per far sentire la propria voce su temi sociali, politici o ambientali. Partecipare a un corteo permette di condividere idee e sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni importanti per la comunità.

Come si scrive la soluzione Cortei

Stai cercando la risposta alla definizione "Pubbliche sfilate di protesta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S I A S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIESTA" SIESTA

