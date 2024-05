La Soluzione ♚ Sfilano nelle vie della città

: CORTEI

Curiosità su Sfilano nelle vie della citta: Brunico, ogni anno, il 6 o il 7 dicembre, verso le 18:30 sfilano in cortei pittoreschi per le vie principali oltre 400 krampus, provenienti da tutto l'alto... Un corteo è un insieme di individui che procedono secondo un ordine prefissato e seguendo un percorso prestabilito. Si hanno cortei sia in ambito civile (in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, studentesche o altro), sia in ambito religioso (processioni, riti funebri).

