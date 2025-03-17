Lunghe condutture petrolifere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lunghe condutture petrolifere' è 'Oleodotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLEODOTTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunghe condutture petrolifere" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunghe condutture petrolifere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Oleodotti? Gli oleodotti sono infrastrutture che trasportano grandi quantità di petrolio attraverso tragitti sotterranei o sopraelevati, collegando i giacimenti di estrazione ai centri di raffinazione o distribuzione. Questi sistemi permettono un trasferimento efficiente e sicuro di risorse energetiche, riducendo i rischi ambientali e facilitando il commercio globale. La loro presenza è fondamentale per garantire l'approvvigionamento di carburanti e prodotti derivati in modo continuo e affidabile. La loro costruzione richiede tecnologie avanzate e attenzione alla sicurezza.

La soluzione associata alla definizione "Lunghe condutture petrolifere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunghe condutture petrolifere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Oleodotti:

O Otranto L Livorno E Empoli O Otranto D Domodossola O Otranto T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunghe condutture petrolifere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

