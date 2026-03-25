L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra' è 'Balayeuse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BALAYEUSE

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Perché la soluzione è Balayeuse? Una balayuse è l’orlo di una gonna molto lunga che sfiora il pavimento, creando un effetto elegante e fluido durante il cammino. Questo dettaglio, tipico di abiti sofisticati, sottolinea la cura nei particolari e l’attenzione alla linea. La presenza di una balayuse può trasformare un semplice vestito in un capo di grande raffinatezza, evidenziando la silhouette e dando movimento all’insieme. La scelta di questa finitura contribuisce a valorizzare la figura femminile e a conferire un tocco di classe.

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L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Balayeuse

La soluzione associata alla definizione "L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Balayeuse'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra

L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra Risposta: BALAYEUSE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: B________

B________ Inizia con: B

B Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

B Bologna A Ancona L Livorno A Ancona Y Yacht E Empoli U Udine S Savona E Empoli

La soluzione 'Balayeuse' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.