L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra
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SOLUZIONE: BALAYEUSE
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Perché la soluzione è Balayeuse? Una balayuse è l’orlo di una gonna molto lunga che sfiora il pavimento, creando un effetto elegante e fluido durante il cammino. Questo dettaglio, tipico di abiti sofisticati, sottolinea la cura nei particolari e l’attenzione alla linea. La presenza di una balayuse può trasformare un semplice vestito in un capo di grande raffinatezza, evidenziando la silhouette e dando movimento all’insieme. La scelta di questa finitura contribuisce a valorizzare la figura femminile e a conferire un tocco di classe.
L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Balayeuse
La soluzione associata alla definizione "L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Balayeuse'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra
- Risposta: BALAYEUSE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: B________
- Inizia con: B
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Balayeuse' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L orlo che nelle gonne molto lunghe striscia per terra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con gonne: Stringono in vita a sostegno di gonne e pantaloni
Con molto: Sommosse non molto chiare
Con lunghe: D inverno sono lunghe