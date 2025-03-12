La Valle tra Moena e Canazei
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SOLUZIONE: FASSA
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Perché la soluzione è Fassa? Fassa è una valle situata tra Moena e Canazei, immersa nelle Dolomiti. Questa regione è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, le montagne imponenti e i villaggi pittoreschi che attirano numerosi visitatori ogni anno. La valle offre numerose opportunità di escursioni, sport invernali e relax immersi nella natura. La comunità locale preserva tradizioni e cultura, rendendo Fassa un luogo unico e affascinante. La sua posizione strategica la rende un punto di partenza ideale per esplorare la regione.
La Valle tra Moena e Canazei nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fassa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Valle tra Moena e Canazei
- Risposta: FASSA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: F____
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con valle: Valle del Trentino Alto Adige
Con moena: Formaggio DOP di Moena dall odore inconfondibile
Con canazei: La Valle trentina tra Moena e Canazei