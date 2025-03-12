La Valle tra Moena e Canazei

Paola Cammarota | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Valle tra Moena e Canazei' è 'Fassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASSA

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Perché la soluzione è Fassa? Fassa è una valle situata tra Moena e Canazei, immersa nelle Dolomiti. Questa regione è famosa per i suoi paesaggi mozzafiato, le montagne imponenti e i villaggi pittoreschi che attirano numerosi visitatori ogni anno. La valle offre numerose opportunità di escursioni, sport invernali e relax immersi nella natura. La comunità locale preserva tradizioni e cultura, rendendo Fassa un luogo unico e affascinante. La sua posizione strategica la rende un punto di partenza ideale per esplorare la regione.

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La Valle tra Moena e Canazei nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fassa

La definizione "La Valle tra Moena e Canazei" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fassa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La Valle tra Moena e Canazei
  • Risposta: FASSA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: F____
  • Inizia con: F
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
S Savona
S Savona
A Ancona

La soluzione 'Fassa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Valle tra Moena e Canazei". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con moena: Formaggio DOP di Moena dall odore inconfondibile 

Con canazei: La Valle trentina tra Moena e Canazei 