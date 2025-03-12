Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano' è 'Stagno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STAGNO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Stagno? Un stagno è una piccola massa d'acqua stagnante, tipicamente poco profonda, che si forma in ambienti naturali o artificiali. È caratterizzato da acque tranquille e spesso ricco di vegetazione acquatica, creando habitat ideale per molte specie di anfibi, tra cui le rane. Questo ambiente umido permette alle rane di deporre le uova e di svilupparsi, contribuendo alla biodiversità locale. La presenza di uno stagno è fondamentale per mantenere l'equilibrio ecologico della zona.

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Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stagno

La definizione "Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stagno:

S Savona T Torino A Ancona G Genova N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pozza acquitrinosa in cui le rane prosperano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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