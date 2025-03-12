Dà stabilità alle navi

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà stabilità alle navi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà stabilità alle navi' è 'Zavorra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZAVORRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dà stabilità alle navi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dà stabilità alle navi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Zavorra? La zavorra rappresenta un elemento fondamentale per garantire la stabilità delle imbarcazioni durante il viaggio. Essa consiste in materiali pesanti posizionati strategicamente per mantenere l’equilibrio e prevenire il capovolgimento in acque agitate. La presenza di zavorra permette alle navi di affrontare le condizioni meteorologiche variabili senza perdere stabilità. La sua funzione è essenziale per la sicurezza delle operazioni marittime e per il corretto assetto delle imbarcazioni.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Dà stabilità alle navi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Zavorra

Per risolvere la definizione "Dà stabilità alle navi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dà stabilità alle navi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Zavorra:

Z Zara A Ancona V Venezia O Otranto R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dà stabilità alle navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Peso inutile e ingombrante che si vuole eliminareCarico inutilePeso aggiunto alla mongolfieraSulle antiche navi era formata da forzatiNavi da guerra in voga nel SeicentoLe note navi da guerra greche del periodo classicoPiccole navi da guerraUn dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine