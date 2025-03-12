Il petto di pollo dello chef

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il petto di pollo dello chef' è 'Suprême'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUPRÊME

Perché la soluzione è Suprême? Lo chef utilizza spesso il termine SUPRÊME per indicare il petto di pollo preparato con cura e raffinatezza. Questa espressione richiama un taglio di carne di alta qualità, morbido e succulento, ideale per piatti eleganti. La voce SUPRÊME sottolinea l'attenzione alla perfezione nel taglio e nella cottura, offrendo un risultato che valorizza il sapore e la consistenza. È una scelta apprezzata per chi desidera un piatto raffinato e gustoso, che esalta le caratteristiche del pollo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il petto di pollo dello chef". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il petto di pollo dello chef nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Suprême

Se la definizione "Il petto di pollo dello chef" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il petto di pollo dello chef" conferma che la soluzione 'Suprême' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Suprême

S Savona U Udine P Padova R Roma Ê - M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il petto di pollo dello chef" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Suprême' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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