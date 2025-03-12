Perdita di movimento di una articolazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Perdita di movimento di una articolazione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Perdita di movimento di una articolazione' è 'Anchilosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANCHILOSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Perdita di movimento di una articolazione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Perdita di movimento di una articolazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Anchilosi? Anchilosi rappresenta una condizione caratterizzata dalla perdita di movimento di un’articolazione, spesso causata da processi infiammatori, traumi o malattie degenerative. Questa condizione comporta la formazione di tessuto cicatriziale o osseo che collega le superfici articolari, impedendo la normale mobilità. La rigidità risultante può influenzare significativamente la qualità della vita, limitando le attività quotidiane e il benessere generale dell’individuo. La gestione di questa condizione mira a ripristinare la funzionalità articolare e alleviare i sintomi associati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Perdita di movimento di una articolazione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Anchilosi

Per risolvere la definizione "Perdita di movimento di una articolazione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Perdita di movimento di una articolazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Anchilosi:

A Ancona N Napoli C Como H Hotel I Imola L Livorno O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Perdita di movimento di una articolazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Movimento di dilatazione del cuoreMacchina per movimento terraMovimento della mano o della testaDonne contro ogni movimento progressistaSpazio a perdita d occhio