Lo perde il raffreddato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo perde il raffreddato' è 'Odorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODORATO

Perché la soluzione è Odorato? L'odorato è la capacità di percepire gli odori attraverso le cellule sensoriali presenti nel naso. Quando una persona è raffreddata, questa funzione può risultare compromessa o temporaneamente assente, portando a una perdita di sensibilità agli odori. La riduzione o la perdita dell'odorato può influenzare la percezione del cibo, delle fragranze e di altri stimoli olfattivi, rendendo difficile riconoscere aromi che normalmente si avvertono facilmente. La condizione è spesso transitoria e si risolve con la guarigione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo perde il raffreddato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo perde il raffreddato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Odorato

La definizione "Lo perde il raffreddato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo perde il raffreddato" conferma che la soluzione 'Odorato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Odorato

O Otranto D Domodossola O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo perde il raffreddato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Odorato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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