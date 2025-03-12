Non la tirano per le lunghe

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non la tirano per le lunghe' è 'Spicci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPICCI

Perché la soluzione è Spicci? Quando si desidera indicare che qualcosa si svolge rapidamente, si utilizza spesso il termine spicci. Questa parola trasmette l'idea di qualcosa che avviene senza dilungarsi, senza perdere tempo in dettagli superflui. È un modo colloquiale per sottolineare che un'azione o una conversazione è breve e concisa, rispettando i tempi necessari senza prolungarsi inutilmente. L'uso di spicci rende immediata la comunicazione, facilitando un confronto diretto e senza complicazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non la tirano per le lunghe". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Non la tirano per le lunghe nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spicci

Se la definizione "Non la tirano per le lunghe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non la tirano per le lunghe" conferma che la soluzione 'Spicci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Spicci

S Savona P Padova I Imola C Como C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non la tirano per le lunghe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spicci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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