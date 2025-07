Un metallo usato come il nichel per rivestimenti nei cruciverba: la soluzione è Cromo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un metallo usato come il nichel per rivestimenti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un metallo usato come il nichel per rivestimenti' è 'Cromo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROMO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cromo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cromo.

Perché la soluzione è Cromo? Il cromo è un metallo usato spesso come rivestimento per proteggere e abbellire superfici, grazie alla sua resistenza alla corrosione e al suo aspetto lucido. È comunemente applicato su oggetti come automobili, ferramenta e sanitari, offrendo durabilità e un'effetto estetico elegante. Questa copertura, chiamata anche cromatura, rende gli oggetti più resistenti e più belli da vedere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un metallo per lucenti rivestimentiMetallo per lucenti rivestimentiMetallo usato per costruire protesi leggereMetallo usato nei componenti elettroniciUn metallo prezioso usato per coniare monete

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Un metallo usato come il nichel per rivestimenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

N A E I E R T N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERNARE" INTERNARE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.