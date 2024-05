La Soluzione ♚ Un metallo per lucenti rivestimenti

: CROMO

Curiosità su Un metallo per lucenti rivestimenti: Inoltre per la loro resistenza alla corrosione in acqua. è un metallo bianco-grigiastro, lucente ed eccezionalmente resistente alla corrosione. lo zirconio... Il cromo è l'elemento chimico di numero atomico 24 e il suo simbolo è Cr. È il primo elemento del gruppo 6 del sistema periodico, facente parte del blocco d. È un metallo di transizione lucente, di color grigio-acciaio, duro e fragile, molto resistente alla corrosione. Il nome deriva dal greco µa (chrôma), colore, per la varietà dei colori dei suoi composti.

