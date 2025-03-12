Esposti con troppe parole

SOLUZIONE: PROLISSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esposti con troppe parole" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esposti con troppe parole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Prolissi? Le persone che tendono a usare molte parole in modo ripetitivo o ridondante spesso si trovano a parlare in modo prolisso. Questa abitudine può rendere il discorso più lungo del necessario, creando confusione o perdita di attenzione da parte degli ascoltatori. Chi si esprime in modo prolisso spesso fatica a trasmettere chiaramente il messaggio principale, dilungandosi in dettagli superflui. La comunicazione efficace richiede sintesi e precisione, evitando così di cadere in espressioni eccessivamente lunghe.

Per risolvere la definizione "Esposti con troppe parole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esposti con troppe parole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Prolissi:

P Padova R Roma O Otranto L Livorno I Imola S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esposti con troppe parole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

