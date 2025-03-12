Copre pesantemente

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Copre pesantemente' è 'Cappotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPPOTTO

Perché la soluzione è Cappotto? Un cappotto è un capo che avvolge il corpo in modo ampio e caldo, ideale per le giornate fredde. Quando si dice che copre pesantemente, si intende che protegge molto dal freddo e dal vento, avvolgendo completamente chi lo indossa. È un vestito che si indossa sopra gli altri, offrendo comfort e sicurezza. La sua funzione principale è quella di creare una barriera tra il corpo e le intemperie.

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Copre pesantemente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cappotto

La definizione "Copre pesantemente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cappotto'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Copre pesantemente

Copre pesantemente Risposta: CAPPOTTO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova P Padova O Otranto T Torino T Torino O Otranto

La soluzione 'Cappotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Copre pesantemente". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.