Copre pesantemente

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Copre pesantemente' è 'Cappotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPPOTTO

Perché la soluzione è Cappotto? Un cappotto è un capo che avvolge il corpo in modo ampio e caldo, ideale per le giornate fredde. Quando si dice che copre pesantemente, si intende che protegge molto dal freddo e dal vento, avvolgendo completamente chi lo indossa. È un vestito che si indossa sopra gli altri, offrendo comfort e sicurezza. La sua funzione principale è quella di creare una barriera tra il corpo e le intemperie.

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Copre pesantemente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cappotto

La definizione "Copre pesantemente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cappotto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Copre pesantemente
  • Risposta: CAPPOTTO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
P Padova
P Padova
O Otranto
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Cappotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Copre pesantemente". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con copre: Talvolta copre anche gli occhi 

Con pesantemente: Respirare pesantemente 