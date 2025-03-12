Copre pesantemente
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Copre pesantemente' è 'Cappotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAPPOTTO
Perché la soluzione è Cappotto? Un cappotto è un capo che avvolge il corpo in modo ampio e caldo, ideale per le giornate fredde. Quando si dice che copre pesantemente, si intende che protegge molto dal freddo e dal vento, avvolgendo completamente chi lo indossa. È un vestito che si indossa sopra gli altri, offrendo comfort e sicurezza. La sua funzione principale è quella di creare una barriera tra il corpo e le intemperie.
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Copre pesantemente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cappotto
La definizione "Copre pesantemente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cappotto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Copre pesantemente
- Risposta: CAPPOTTO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Cappotto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Copre pesantemente". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con copre: Talvolta copre anche gli occhi
Con pesantemente: Respirare pesantemente