Respirare pesantemente nei cruciverba: la soluzione è Ansare

Home / Soluzioni Cruciverba / Respirare pesantemente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Respirare pesantemente' è 'Ansare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANSARE

Curiosità e Significato di "Ansare"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ansare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ansare? Ansare significa respirare in modo affannato o pesante, spesso a causa di sforzo, paura o disagio. È un termine che descrive un respiro rapido e superficiale, tipico quando si è stanchi o ansiosi. Utilizzato soprattutto in contesti letterari o colloquiali, aiuta a rendere più vivido il racconto di emozioni o situazioni intense. Insomma, ansare rivela uno stato di tensione o fatica evidente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un verbo coniugato dopo una lunga corsaAvere il fiato grossoEssere trafelatoPesantemente ironicaRespirare faticosamenteCostringe a non respirare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ansare

Hai trovato la definizione "Respirare pesantemente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T L M T A I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTOMILA" OTTOMILA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.