La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È caratteristico quello del pellicano' è 'Becco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BECCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È caratteristico quello del pellicano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È caratteristico quello del pellicano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Becco? Il becco di un pellicano è una delle sue caratteristiche più distintive, essenziale per la sua alimentazione e il suo modo di vivere. Questa parte del corpo si presenta lunga e robusta, con una forma che permette di catturare e trattenere il pesce in modo efficace. La sua struttura è adattata alle esigenze di questo uccello, facilitandone la caccia e la gestione del cibo. La forma e le dimensioni del becco sono un tratto unico che lo rende riconoscibile tra gli uccelli.

La definizione "È caratteristico quello del pellicano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È caratteristico quello del pellicano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Becco:

B Bologna E Empoli C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È caratteristico quello del pellicano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

