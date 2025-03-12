Barche sportive

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Barche sportive' è 'Canoe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANOE

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Perché la soluzione è Canoe? Le barche sportive sono imbarcazioni progettate per garantire velocità e maneggevolezza durante le competizioni o le escursioni ricreative. Tra queste, il canoa si distingue per la sua forma snella e leggera, che permette di scivolare facilmente sull'acqua. La struttura aperta o semi-chiusa permette di muoversi agilmente, favorendo l'esercizio fisico e il contatto diretto con l'ambiente acquatico. La loro progettazione mira a ottimizzare le performance e il divertimento in acqua.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Barche sportive". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Barche sportive nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Canoe

La soluzione associata alla definizione "Barche sportive" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Barche sportive" conferma che la soluzione 'Canoe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Canoe

C Como A Ancona N Napoli O Otranto E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Barche sportive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canoe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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